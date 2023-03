Champions League volley, quarti di finale di andata Stoccarda-Novara questa sera martedì 14 marzo alle 19,00. Quattro le sfide precedenti con tre successi delle piemontesi.

Champions League volley femminile, Stoccarda-Novara: dove vederla in TV o streaming

L’andata dei quarti di finale di Champions League volley femminile Stoccarda-Novara è in programma questa sera martedì 14 marzo alle ore 19,oo alla SCHARRENA. Il match sarà visibile in diretta su Eurosport 1 e Discovery+. Novara arriva all’appuntamento dopo il ko in campionato di sabato sera contro Conegliano. Nella prima parte di partita le ragazze di Stefano Lavarini sono riuscite a mettere in difficoltà le avversarie. Essenziale naturalmente resettare e ripartire da zero in vista della sfida di questa sera.

Ecco le dichiarazioni di Ilaria Battistoni regista di Novara raccolte sul sito del club piemontese: « Arrivati a questo punto ogni avversario è forte, sono rimaste solo le migliori otto formazioni d’Europa e per noi è importante farne parte. Stoccarda è una squadra solida, servirà da parte nostra un atteggiamento aggressivo, un approccio alla partita come quello messo in campo a Conegliano, da mantenere poi con costanza e continuità durante tutto l’arco del match. È il primo atto di un quarto di finale e per la “serie” sarà molto importante partire subito al meglio».