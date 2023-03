È stata una serata amara quella di ieri sera per le pantere di Conegliano. Al Palaverde è arrivata l’inutile vittoria per 3-2 contro le turche del Fenerbahce che forti del 3-0 dell’andata sono volate in semifinale di Champions League. Un allenatore vincente e abituato ad avere spesso la meglio sugli avversari, Daniele Santarelli, non ha nascosto la sua amarezza a fine partita.

Le parole di Daniele Santarelli

Queste le parole a fine partita di coach Daniele Santarelli raccolte sulla pagina facebook del club veneto: «Non abbiamo avuto la partenza che volevamo. Abbiamo giocato contro una squadra che attraversa un momento di grazia e che ha tre attaccanti micidiali, nessuna squadra al mondo ha tre attaccanti di questo livello, giocare contro di loro non è facile. Siamo stati sicuramente sfortunati nel sorteggio nell’incontrarle ai quarti, un po’ di rammarico c’è anche per questo. Abbiamo fatto una partenza disastrosa, dispiace perchè eravamo riusciti a riprenderle e vincendo il primo set magari la partita che sarebbe stata durissima comunque poteva cambiare. Nel secondo set eravamo partite bene poi Fedorovtseva ci ha tagliato le gambe al servizio. È una sconfitta che brucia, prima o poi doveva capitare. Abbiamo cercato alla fine di ottenere la vittoria anche se inutile per ringraziare il pubblico che è stato fantastico. Ora ci rimane un ultimo obiettivo, il campionato. Cercheremo di chiudere al meglio e con un bel sorriso».



La delusione per un finale amaro

Traspare tutta l’amarezza e la delusione nelle parole di coach Daniele Santarelli per l’uscita di quella che puntava ad essere una delle favorite alla vittoria della Champions League volley femminile. Aveva lanciato l’allarme dopo la vittoria faticosa di un mese fa contro Pinerolo e probabilmente la mente era già rivolta al cammino in Champions. Tecnico che non lascia niente al caso sicuramente aveva capito che per battere corazzate del calibro di Fenerbahce e Vakif il livello di squadra doveva alzarsi. In campionato la squadra sembra al momento non avere rivali. Certo che un battuta d’arresto di questo tipo farà alzare le antenne.