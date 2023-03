Volley, Superlega: oggi si decide la stagione di Taranto e Siena

E’ partito il conto alla rovescia per l’ultimo appuntamento di regular season di Superlega, quello che deciderà le sorti di un’intera stagione di Taranto e Siena. Le due formazioni scenderanno in campo in contemporanea alle ore 18: la Gioiella Prisma Taranto a Milano e l’Emma Villas Siena a Monza. Gli ionici, avanti di un punto rispetto alla formazione toscana, dovranno vincere da 3 o da 2 punti per ottenere la salvezza. Dunque, la formazione di coach Di Pinto ha tutto nelle sue mani, mentre quella di coach Pelillo dovrà vincere e sperare in una sconfitta di Taranto. Ecco di seguito i dettagli.

Taranto e Siena in Lombardia per ottenere la salvezza: chi ne uscirà vincitrice?

Taranto e Siena arrivano all’ultimo appuntamento della stagione con rispettivamente 16 e 15 punti in classifica, ma con lo stesso numero di vittorie. Tante le combinazioni possibili, ma la cosa certa è che in caso di vittoria, con qualsiasi punteggio, Taranto sarebbe salva. Invece, non basterebbe lo scenario in cui la Gioiella perdesse e Siena vincesse, perché anche finendo a parità di punteggio, vincendo, Siena conquisterebbe 6 vittorie con le 5 di Taranto. Dunque, la formazione ionica andrà a Milano, che arriva da due settimane difficili ed ancora non è chiara la formazione che giocherà, per vincere, mentre Siena venderà cara la pelle a Monza.