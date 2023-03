Quarti di Champions League volley, le pantere si stanno preparando per tentare l’impresa nel ritorno al Palaverde. Servirà la partita perfetta per Conegliano-Fenerbahce, scopriamo dove vederla.

Quarti di Champions League, Conegliano-Fenerbahce: dove vederla in TV o streaming

Manca poco al big match di ritorno dei quarti di finale di Champions League volley femminile, le pantere di Conegliano dovranno ribaltare il 3-0 dell’andata in Turchia. Conegliano-Fenerbahce è in programma giovedì 23 marzo alle 20,30 al Palaverde. La partita potrà essere seguita in diretta su EuroSport 2.

Per volare in semifinale le ragazze di coach Daniele Santarelli dovranno vincere 3-0 o 3-1 e a quel punto aggiudicarsi il Golden Set. Una strada difficile ma non impossibile per un gruppo che ha abituato i propri tifosi a grandi rimonte e grandi traguardi.

Buono il momento in campionato per Conegliano

È certamente ottimo il momento in campionato per Conegliano che è riuscita a vincere in trasferta sia contro Milano che contro Scandicci. Il predominio in Italia quindi per il momento non sembra essere in discussione. Discorso diverso in Europa dove il 3-0 subito all’andata contro il Fenerbahce ha lanciato in casa Imoco un campanello d’allarme.

I numeri per superare quest’ostacolo che al momento sembra difficile da superare ci sono tutti, il Palaverde vuole vestirsi a festa.

La stagione delle pantere al momento è stata perfetta con la conquista di Supercoppa italiana, Coppa Italia e Mondiale per club. Discorso naturalmente ancora apertissimo per il campionato che dopo le ultime tre giornate di Regular Season vedrà iniziare i playoff scudetto. Conegliano risulterà per quanto visto fino ad ora la squadra da battere. Fare un filotto completo con la conquista della seconda Champions League di fila sarebbe qualcosa di fantastico e che in questo momento sembra davvero prematuro mettere in conto anche perchè la testa sarà necessariamente rivolta all’impegno di giovedì. Certo che se le cose dovessere andare per il meglio si potrebbe continuare a sognare in grande.