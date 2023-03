Roma Volley Club-Bsc Materials Sassuolo 3-0: le romane vincono in scioltezza e sono ad un passo dalla promozione in Serie A1

Oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio (Roma), si è disputato il match della 3.a giornata della Pool Promozione serie A2 del campionato di volley femminile, tra Roma Volley Club-Bsc Materials Sassuolo, che ha visto le Wolves vincere in scioltezza per 3-0 (25-13, 25-21,25-11 il risultato finale).

Inizio di incontro che vedeva le capitoline prendere subito un buon vantaggio (12-3) grazie al parziale di 9-0, con le emiliane che non riuscivano a sbloccarsi e con coach Venco (ammonito per proteste, per un punto dubbio) obbligato a chiamare due time out in pochi minuti. L’inerzia della primo set comunque rimaneva sempre in mano a Roma, che riusciva a gestire bene l’ottimo vantaggio accumulato, chiudendo per 25-13.

Secondo parziale partiva con Sassuolo andare avanti sul 2-0, ma era solo un fuoco di paglia visto che la squadra di coach Cuccarini, riusciva subito a recuperare, portandosi avanti sul 4-2, per poi andare sul 14-10, Qui Sassuolo aveva un ottimo sussulto d’orgoglio e con un parziale di 5-0, attuava il controsorpasso (15-14). Le padroni di casa però non si perdevano d’animo e si riportavano in vantaggio (17-16), per poi tenerlo fino alla fine, concludendo il set con il punteggio di 25-21.

Terzo set con le padroni di casa che cominciavano subito forti (6-2) tanto da costringere coach Venco a chiamare subito un time out per correre ai ripari, time out che non sortiva buoni frutti, visto che il vantaggio si estendeva fino al 13-4. Praticamente per la squadra emiliana l’incontro terminava qui, con la seconda parte dell’ultimo parziale completamente ad appannaggio di Roma che terminava in trionfo (25-11).

Alla fine dell’incontro il pubblico di Guidonia ha riservato alle giocatrici un standing ovation, per un campionato fin qui dominato dalla prima giornata, contornato dalla conquista anche della Coppa Italia di categoria.

Con questo altro meritato successo la squadra capitolina si porta a 73 punti e se domani pomeriggio Trentino non dovesse fare punti sul campo di Martignacco, potranno festeggiare la promozione in Serie A1 a dodici mesi dall’amara retrocessione, altrimenti serviranno solo due punti nelle ultime tre giornate, a cominciare da domenica prossima quando ci sarà la trasferta a Cuneo contro la Lpm Bam Mondovì. Per la massima Serie è partito ufficialmente il countdown. (inviato: Andrea Riva)

Roma Volley Club-Bsc Materials Sassuolo 3-0: il tabellino

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 16, Bechis 3, Rivero 10, Ciarrocchi 9, Ferrara (L), Melli 14, Rebora 8, Valpoppi, Valerio. Ne: Bianchini, Rucli, De Luca Bossa. Coach: Giuseppe Cuccarini

BSC MATERIALS SASSUOLO: Busolini 3, Manfredini 14, Civitico 5, Pistolesi 2, Pelloni, Vittorini, Martinez 6. Ne.: Dhimitriadhi. Coach: Maurizio Venco

Arbitri: Martin Polenta – Beatrice Cruccolini

Impianto: Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio

MVP: Marta Bechis

Note – durata set: 23′, 30′, 21′; tot: 74′.