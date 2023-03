È stata la serata di Conegliano e ancora di più di Federica Squarcini quella di sabato scorso che ha visto le pantere vincere in rimonta contro Novara. La centrale Federica Squarcini ha siglato 7 ace realizzando il record del club veneto per quanto riguarda questo fondamentale.

Le dichiarazioni di Squarcini

Volley A1, Queste le parole dell’MVP di Conegliano Federica Squarcini raccolte sul sito del club: «Nel primo set siamo partite piano, ultimamente ci capita spesso e dobbiamo migliorare in questo senso. Dopo qualche errore di troppo e un po’ di confusione però piano piano ci siamo sciolte, anche grazie a un pubblico fantastico che oggi è stato veramente il nostro uomo in più. Nel secondo set ci siamo riprese, poi nei due set seguenti abbiamo preso il nostro ritmo e abbiamo limitato gli errori, una volta presa in mano la situazione siamo andate via e abbiamo fatto vedere il nostro gioco. La mia serie in battuta? Sono contenta perchè ultimamente sbagliavo parecchio, è andata bene e speriamo di averne tenuti un po’ per giovedì visto che ci aspetta un’altra prova durissima in Champions. Intanto godiamoci questa vittoria che ci permette di andare a Firenze domenica con Scandicci per difendere il primo posto»