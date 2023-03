Volley A1, il big match Milano-Conegliano sarà la partita di cartello dell‘8ª di ritorno. Grande attesa per la partita che si svolgerà domenica all’Allianz Cloud di Milano, la bellissima arena che ha ospitato fino ad ora alcune partite del Vero Volley.

Volley Milano-Conegliano, dove vederla in TV o streaming

Sale l’attesa per Milano-Conegliano, il big match dell’8ª di ritorno del campionato volley serie A1. La partita si giocherà all’Allianz Cloud di Milano domenica 5 marzo alle ore 20,30 e potrà essere seguito in diretta su Rai Sport + HD e in streaming su Volleyball World TV.

Milano cerca il rilancio

Se Milano vuole candidarsi definitivamente ad essere una delle big con concrete possibilità di vittoria finale dovrà dimostrare a partire dalla sfida di domenica prossima di aver intrapreso una svolta. Molte sono state le occasioni quest’anno che hanno visto la squadra di coach Marco Gaspari steccare gli scontri diretti. Alla partita Milano-Conegliano Orro e cmpagne arrivano dopo il ko contro un’altra pretendente allo scudetto, Scandicci. Dall’altra parte della rete ci saranno però le pantere che dopo la prova tutt’altro che brillante contro Pinerolo giocheranno con la massima concentrazione. Lo spettacolo è assicurato e il risultato darà un’impronta molto importante al cammino del torneo.

Questa la classifica dopo la 7ª di ritorno:

Conegliano 54, Scandicci 50, Milano 46, Chieri 42, Novara 40, Bergamo 31, Casalmaggiore 29, Busto Arsizio 28, Firenze 27, Vallefoglia 22, Cuneo 21, Perugia 12, Pinerolo 11, Macerata 7.