Volley A1, continua il momento magico di Chieri

Volley femminile A1, continua il momento magico di Chieri che dopo la storica conquista della Challenge Cup continua la sua corsa in campionato. Di ieri il successo in trasferta a Bergamo per 1-3 che consente alle piemontesi di salire al quarto posto.

Le parole di Ilaria Spirito MVP di giornata

Queste le parole del libero Ilaria Spirito che si è aggiudicata il titolo di MVP: « Eravamo affaticate dopo la finale di Challenge Cup, ma abbiamo racimolato tutte le ultime energie per questa partita che sapevamo essere importantissima per la nostra classifica . Adesso avremo due giorni liberi che ci permetteranno di staccare un po’ la spina. Mancano ancora due partite e daremo il massimo per conservare il quarto posto. Il nostro destino ora è nelle nostre mani».

Sicuramente un anno magico fino a questo momento per Chieri che ormai da un paio d’anni è entrata nel gruppo di squadre di fascia alta nel campionato di volley serie A1. Un percorso di crescita costante che in questa stagione ha trovato un salto di qualità. A due giornate del termine la squadra di coach Giulio Cesare Bregoli si gode questo grande momento di forma e risultati.