Volley A1, le parole di Barbolini dopo la vittoria di Scandicci

Volley A1, Scandicci ieri sera nell’anticipo dell’ 11° turno di ritorno ha ottenuto un’importante vittoria a Cuneo. Settimana piena di soddisfazioni per le toscane che hanno anche centrato la finale di Coppa Cev.

Le parole di coach Massimo Barbolini

Continua la rincorsa di Scandicci nel campionato di volley femminile serie A1 alle pantere impegnate questo pomeriggio nella trasferta di Firenze. Due punti importanti su un campo difficile contro una squadra che sta attraversando un buon momento dopo l’arrivo di coach Bellano. Con i playoff scudetto inizierà una nuova fase e Scandicci si candida come una delle possibili vincitrici dello scudetto. Queste sono le parole dell’allenatore di Scandicci Massimo Bartolini raccolte sul sito del club toscano: «Blindare il secondo posto? Non deve essere un incubo per noi, dobbiamo giocare bene al di là del discorso del secondo posto, che è relativamente importante, anche se ovviamente sarebbe una bella soddisfazione. Ci stiamo scontrando con situazioni non facili, a forza di non allenarsi e di non riposare stiamo pagando un po’, anche se probabilmente non deve essere una scusante. Brave le ragazze nel quinto set, brave a fare lo strappo in un momento importante e brave anche nel rimanere calme nel finale di set. Abbiamo portato a casa due punti che ci fanno salire in classifica. Oggi abbiamo giocato con una squadra che ha giocato molto bene in attacco, fortunatamente siamo riusciti a metterla molto in difficoltà in battuta, penso che la differenza l’abbiamo fatta grazie ai punti diretti fatti al servizio, non certo in altri fondamentali in cui stasera abbiamo fatto molta fatica, allo stesso tempo però l’obiettivo di questi tre giorni di pallavolo era arrivare in finale di CEV CUP e vincere a Cuneo: l’abbiamo ottenuto».