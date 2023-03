Volley A1, Milano lancia l’assalto al secondo posto

Volley A1, Milano si sta godendo la bellissima vittoria arrivata domenica scorsa a Novara. Un risultato di prestigio che conferma le lombarde al momento come terza forza del campionato. Ora le ragazze di coach Marco Gaspari vogliono tentare l’assalto alla seconda posizione.

Milano tenta l’assalto alla seconda posizione

Volley A1, mancano due giornate alla fine della Regular Season e molti verdetti devono ancora essere dati. Guardando alla zona alta di classifica se i giochi per quanto riguarda la vittoria della stagione regolare sono già definiti con il trionfo di Conegliano, rimane aperto il discorso per la seconda posizione. Scandicci al momento dietro alle pantere è a quota 58 mentre Milano è a quota 55.

Queste ultime giornate oltre ad avere un’importanza notevole per la definizione della griglia playoff serviranno anche a fare le prove generali per provare ad impensierire Conegliano. Le pantere partono ovviamente favorite, chi tra Scandicci e Milano arriverà seconda potrà candidarsi forse per essere la grande rivale delle venete.