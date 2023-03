Volley A1, Pinerolo crede alla salvezza

Volley A1, è appassionante la sfida salvezza nella quale saranno protagoniste nelle ultime due giornate di campionato Pinerolo e Perugia. Un punto divide le due squadre in una classifica che per il momento ha condannato alla retrocessione Macerata. Il calendario sarà impegnativo per entrambe. Forse tra le due quella che ha più da perdere è Perugia visto che Pinerolo è ancora a galla in una situazione che sembrava ormai compromessa.

Le parole di Akrari MVP con Macerata

Queste le parole di Yasmina Akrari,Mvp Wash4Green Pinerolo, raccolte sul sito del club piemontese al termine della vittoria di domenica: «Ci voleva questa vittoria per rimanere in vita. C’è un po’ di rammarico per il punto perso ma i giochi sono ancora aperti e l’importante è che questa vittoria sia arrivata. Adesso serve pensare che ogni set è importante, conta vincere ogni singolo set quindi lavoreremo per vincere tutto ciò che possiamo. Ovvio che guardiamo anche la classifica ma rimaniamo concentrate su di noi».