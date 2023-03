Volley A1, non era una sfida semplice quella che attendeva Conegliano nella partita di Firenze anche e soprattutto perchè arrivava dopo la cocente delusione per l’eliminazione in Champions League. Le pantere nonostante una prestazione non perfetta sono tornate a sorridere vincendo per 0-3.

Le parole di coach Daniele Santarelli

Ci mette la faccia Daniele Santarelli e lo ha fatto nell’imediatezza di una partita come quella di Campions League contro il Fenerbahce che è coincisa con uno dei momenti più duri degli ultimi anni. È tornato il coach delle pantere a parlare commentando il successo post Champions contro Firenze. Queste le parole di coach Daniele Santarelli raccolte sul sito del club: «la sconfitta di Champions è una di quelle che brucia. Oggi si sono viste un po’ le scorie, non è stata la migliore Imoco. C’è stata però una buona reazione di testa. Abbiamo vinto la Regular Season, ora abbiamo tre settimane tipo in cui possiamo lavorare nel gisto modo e recuperare le energie. Cercheremo di fare tutto al meglio, ci teniamo tantissimo al campionato per noi e i tifosi. Ora torniamo al Palaverde contro Macerata davanti ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto nonostante il risultato contro il Fenerbahce. Cercheremo di affrontare al meglio anche quella sfida che per noi a questo punto non riveste un’importanza così grande».