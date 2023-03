Volley A1, nell’anticipo del sabato Scandicci vince al tie-break in trasferta a Cuneo conquistando 2 punti importanti nella rincorsa a Conegliano oggi impegnata sul campo di Firenze. Le toscane si riscattano dopo il ko di settimana scorsa proprio contro le pantere.

Scandicci continua la rincorsa

Scandicci conferma di essere al momento la seconda forza del campionato di volley serie A1 e grazie ai 2 punti conquistati sul campo di Cuneo accorcia a – 5 la distanza dalle pantere impegnate oggi in trasferta a Firenze. Sarà importante vedere proprio come Conegliano reagirà dopo la delusione dell’uscita in Champions League. Per le venete occorrerà resettare e ripartire proprio perchè le inseguitrici sembranno agguerrite e si sa che con i playoff inizia un altro campionato.

Il tabellino

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (19-25, 25-22, 17-25, 25-23, 13-15)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile 3, Gicquel, Kuznetsova 15, Szakmáry 13, Cecconello 10, Hall 11, Caravello (L), Agrifoglio, Diop 21, Drews 5.

N.e. Gay, Magazza, Caruso, Klein Lankhorst. All. Bellano, vice all. Gandini

SAVINO DEL BENE SCANDICCI Di Iulio 6, Antropova 21, Pietrini 10, Zhu Ting 17, Alberti 10, Washington 9, Castillo (L), Sorokaite 5, Merlo, Mingardi 4, Yao Di. N.e. Beliën, Shcherban, Angeloni. All. Barbolini, vice all. Kantor