Volley femminile A1, tra oggi sabato 25 marzo e domani domenica 26 marzo si giocherà l’11° giornata di ritorno del campionato. Partite importantissime a tre turni dalla fine della Regular Season soprattutto in fondo alla classifica.

Volley femminile A1, 11° di ritorno: il programma completo

Questo il programma completo dell’11° giornata di ritorno:

Cuneo-Scandicci (sabato 25 marzo ore 20,30); Firenze-Conegliano (domenica 26 marzo ore 17,00); Novara-Milano (domenica 26 marzo ore 17,00); Bergamo-Chieri (domenica 26 marzo ore 17,00); Busto Arsizio-Casalmaggiore (domenica 26 marzo ore 17,00) ; Pinerolo-Macerata (domenica 26 marzo ore 19,30); Perugia-Vallefoglia (domenica 26 marzo ore 21,00).

A tre giornate dal termine della Regular Season i verdetti stanno per essere dati. Questo turno di campionato volley femminile serie A1 presenta appuntamenti importantissimi soprattutto per la zona retrocessione. Macerata ha l’occasione nello scontro diretto contro Pinerolo di mantenere viva la speranza di rimanere nella massima categoria ma tutto dipenderà dal risultato di Perugia. Una cosa è certa, le marchigiane dovranno evitare una sconfitta da tre punti che significherebbe retrocessione matematica.

In zona alta di classifica big match Novara-Milano. Le piemontesi sulle ali dell’entusiasmo per l’accesso in semifinale di Champions League cercano i tre punti per accorciare le distanze dal terzetto di testa. Interessante sarà poi vedere in Firenze-Conegliano la reazione delle pantere dopo la cocente delusione dell’eliminazione in Champions League.

La classifica

Conegliano 63, Scandicci 56, Milano 52, Novara 45, Chieri 45, Casalmaggiore 37, Bergamo 34, Busto Arsizio 31, Firenze 29, Cuneo 26, Vallefoglia 25, Perugia 16, Pinerolo 14, Macerata 10.