Volley femminile A1, dopo le partite degli anticipi i riflettori sono puntati sulle sfide della domenica che si giocheranno tutte alle ore 17. Nel frattempo ricco è stato il programma del sabato con Conegliano ancora vittoriosa.

Volley femminile A1 9ª di ritorno: dove vederla in TV o streaming

Volley femminile A1, oggi domenica 12 marzo si giocheranno le altre sfide della 9ª di ritorno dopo gli anticipi del sabato. Vediamo nel dettaglio dove vedere questo turno di campionato in TV o streaming.

Casalmaggiore-Vallefoglia (domenica 12 marzo ore 17 volleyballworld TV); Cuneo-Pinerolo (domenica 12 marzo ore 17 volleyball world TV); Bergamo-Macerata (domenica 12 marzo ore 17 volleyball world TV).

Gli anticipi del sabato

Risultati importanti sono arrivati negli anticipi del sabato che offrivano un ricco programma. Conegliano ha risposto a Scandicci che in settimana aveva vinto l’anticipo contro Busto recuperando il vantaggio di + 4 sulle toscane seconde. Le pantere al Palaverde hanno superato in rimonta per 3-1 Novara che non riesce proprio a trovare il modo di superare le venete. Colpo esterno di Milano che vince l’insidiosa sfida contro Chieri per 0-3 confermandosi al momento terza forza del campionato. Importantissimo successo in chiave salvezza per Perugia che in casa supera Firenze per 3-1.

Questa la nuova classifica in attesa delle sfide di oggi:

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60 (21 – 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (18 – 4); Vero Volley Milano 49 (16 – 6); Igor Gorgonzola Novara 42 (16 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 8); Trasportipesanti Casalmaggiore 32 (10 – 11); Volley Bergamo 1991 31 (10 – 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 12); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 13); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 23 (8 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 16 (5 – 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 18); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 19).