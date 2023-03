Tutto pronto per la 9ª giornata di ritorno del campionato volley serie A1, big match di questo turno sarà Conegliano-Novara. Sabato sera al Palaverde le pantere cercheranno di continuare la loro corsa inarrestabile. Le piemontesi in caso di successo si rilancerebbero alla grande.

Volley A1, Conegliano-Novara: dove vederla in TV o streaming

Volley A1, Conegliano-Novara è il big match della 9ª giornata di ritrono che si giocherà al Palaverde sabato 11 marzo alle ore 20,30. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai Sport +HD e in streaming sulla piattaforma Volleyballworld TV. Sold out previsto e sfida da non perdere che mette in palio dei punti molto importanti. Il favore del pronostico pende dalla parte delle venete ma si sa che in questo campionato nulla è scontato. Testimonianza è data dall’ultima sfida proprio al Palaverde quando Conegliano fu costretta al tie-break da Pinerolo.

La sfida per le venete è fondamentale anche perchè Scandicci in settimana, nell’anticipo contro Busto, ha accorciato ulteriormente le distanze portandosi ad un solo punto dalla vetta.

La classifica

Questa la classifica alla vigilia della 9ª giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 57, Scandicci 56, Milano 46, Novara 42, Chieri 42, Casalmaggiore 32, Busto Arsizio 31, Bergamo 31, Firenze 28, Vallefoglia 25, Cuneo 23, Perugia 13, Pinerolo 11, Macerata 7.