Volley femminile A1, si era immaginato alla vigilia dell’11° giornata di ritorno che sarebbero potuti arrivare risultati e verdetti importanti e così è stato. A due giornate dalla fine Conegliano ha vinto aritmeticamente la Regular Season mentre Macerata è retrocessa.

Volley femminile A1, i risultati e i verdetti dell’11° di ritorno

I risultati dell’11° giornata di ritorno del campionato di volley femminile serie A1 hanno dato verdetti importanti. Conegliano grazie al successo da 3 punti a Firenze ha vinto matematicamente la Regular Season mentre Macerata, sconfitta al tie-break da Pinerolo, è retrocessa in A2. Discorsi apertissimi per l’altro posto destinato alla serie cadetta. Un solo punto divide Perugia e Pinerolo a due partite dal termine. Sarà una lotta all’ultimo respiro che si prospetta spettacolare ed appassionante. Calendario impegnativo per entrambe.

Vediamo nel dettaglio i risultati e la classifica aggiornata:

Cuneo-Scandicci 2-3; Firenze-Conegliano 0-3; Novara-Milano 1-3; Bergamo-Chieri 1-3; Busto Arsizio-Casalmaggiore 3-1; Pinerolo-Macerata 3-2; Perugia-Vallefoglia 2-3

Classifica:

Conegliano 66, Scandicci 58, Milano 55, Chieri 48, Novara 45, Casalmaggiore 37, Busto Arsizio 34, Bergamo 34, Firenze 29, Vallefoglia 27, Cuneo 27, Perugia 17, Pinerolo 16, Macerata 11.