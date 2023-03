Volley femminile A1, sarà lotta salvezza Perugia-Pinerolo per decidere chi tra queste due squadre dovrà salutare la massima serie. A due giornate dalla fine della Regular Season discorso quanto mai aperto.

Volley A1: Perugia-Pinerolo per un posto in A1

È davvero appassionante la lotta per non retrocedere che sta accompagnando le ultime giornate di Regular Season. Macerata ha lasciato la serie A1 a testa alta mostrando orgoglio quando la situazione sembrava disperata mentre la lotta Perugia-Pinerolo è apertissima. A due partite dalla fine della Regular Season le umbre sono in vantaggio di 1 punto, il numero di vittorie è lo stesso mentre al momento il quoziente set premia le piemontesi. Gli ultimi due appuntamenti vedranno Perugia affrontare la trasferta di Chieri e Conegliano in casa mentre Pinerolo dovrà vedersela fuori casa contro Casalmaggiore e in casa contro Chieri. Sbilanciarsi in pronostici impossibile, molto probabilmente i discorsi saranno rimandati all’ultimo turno.

La classifica

Questa la classifica del campionato di volley femminile serie A1 che prevede la retrocessione per le ultime 2 squadre:

Conegliano 66, Scandicci 58, Milano 55, Chieri 48, Novara 45, Casalmaggiore 37, Busto Arsizio 34, Bergamo 34, Firenze 29, Vallefoglia 27, Cuneo 27, Perugia 17, Pinerolo 16, Macerata 11.