Volley femminile, è festa grande in casa Chieri. Il club piemontese ha alzato al cielo la Challenge Cup nella finale di ritorno contro le rumene del CSM Lugoj. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a 14 anni dalla sua fondazione sale sul tetto d’Europa conquistando uno dei più prestigiosi trofei continentali a livello di club.

Chieri nella storia, le parole del Presidente

È uno dei club di volley in Italia il cui percorso di miglioramento è stato più netto negli ultimi anni, e ora sognare in grande è davvero lecito. Anzi il sogno è già diventato realtà concreta perchè le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno conquistato la CEV Challenge Cup 2022/23. Dopo la vittoria dell’andata in casa per 3-0 le piemontesi a Timisoara hanno replicato.

Grandissima la gioa del Presidente Filippo Vergnano, queste le sue parole raccolte sul sito del club: «Adesso posso andare in pensione (ride). Una giornata bellissima. La vittoria di oggi è un po’ come la nostra storia, un cammino lungo, difficile da pensare all’inizio. Un passettino alla volta. Ora siamo riusciti a realizzare il nostro sogno».

Il tabellino

CSM Lugoj-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (21-25; 21-25; 21-25)

CSM LUGOJ: Tanja Grbic 2, Martiniuc 7, Bezhandolska 6, Gemanariu, Ruban 6, Georgiana Popa 5; Popovic (L); Anghelache 2, Rus 6, Roman 1, Strachinescu 2, Adriana Popa (2L). All. Segret; 2° Dragan Grbic.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 1, Grobelna 12, Mazzaro 6, Weitzel 9, Cazaute 15, Villani 12; Spirito (L); Morello, Rozanski 6, Storck 3, Nervini, Butler 1. All: Bregoli

ARBITRI: Ilhan (Turchia) e Balandzic (Serbia).