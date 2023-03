Volley femminile, si chiude l’avventuta in Champions League per Conegliano. Le pantere hanno vinto contro il Fenerbahce al Palaverde per 3-2 ma visto lo 0-3 dell’andata in semifinale vanno le turche.

Conegliano termina la corsa in Champions

Si sapeva alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions di volley che a Conegliano sarebbe servita l’impresa. Dopo lo 0-3 dell’andata contro il Fenerbahce le pantere erano obbligate a vincere 3-0 o 3-1 per andare al decisivo Golden Set. Così non è stato, anzi i giochi si sono chiusi dopo 2 set con le avversarie che avevano completato la pratica portandosi in vantaggio 0-2. A quel punto rimaneva da giocarsi solamente l’orgoglio di terminare a testa alta e così De Gennaro e compagne hanno rimontato vincendo 3-2. Un’eliminazione forse inaspettata prima dell’inzio del turno ma a vedere le due partite la qualificazione è stata assolutamente meritata da parte delle turche. Il Fenerbahce trascinato da Fedorovtseva e Ana Cristina a questo punto si candida ad essere una delle favorite per la vittoria finale.

In semifnale ci sarà il big match contro il Vakif di Paola Egonu. Speranze italiane riposte nella splendida Novara che dopo aver eliminato lo Stoccarda si prepara ora alla sfida in semifinale contro l‘Eczacibasi.

Champions Conegliano-Fenerbahce: il tabellino



A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – FENERBAHCE ISTANBUL 3-2

(23-25,15-25,25-23,25-20,15-13)

A.Carraro Imoco: Wolosz 4, Haak 24, De Kruijf 3, De Gennaro, Fahr 9, Lubian 6, Gennari, Robinson Cook 12, Plummer 13, Squarcini , Pericati ne, Gray 1, Samedy ne, Carraro ne. All. Santarelli

Fenerbahce: Macris,Vargas 9, Vuchkova 8, Erdem 1, Fedorovtseva 13, Ana Cristina 29, Orge, Boz 3, Kalac 3, Lazareva 3, Diken 3, Cetin, Unal, Eroglu ne .All.Terzic

Arbitri: Ferreira e Petrovic

Durata set:26’24’,25′,23′,17′

Note: Errori battuta Fen 16,Co 14; Aces: Fen 10,Co 3; Muri: Fe 5-Co 7

MVP: Fedorovtseva