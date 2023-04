Tutto pronto per la finale di ritorno di Coppa Cev volley femminile. Questa sera mercoledì 12 aprile alle ore 20,30 ci sarà Scandicci-Alba Blaj, le toscane partono dal bel successo in Romania di una settimana fa per 1-3.

Finale Coppa Cev Scandicci-Alba Blaj: dove vedere il match

Ore di trepidante attesa per la Savino del Bene Scandicci che questa sera ospita in casa le rumene del CSM Volei Alba Blaj. In palio c’è la Coppa Cev volley femminile. Dopo aver chiuso la Regular Season al secondo posto ed in procinto di iniziare i playoff scudetto Scandicci ha in questo momento la testa tutta rivolta alla finale di Coppa Cev. Scandicci-Alba Blaj, finale di ritorno è in programma oggi mercoledì 12 aprile alle 20,30 a Palazzo Wanny di Firenze e potrà essere seguita in diretta su Rai Sport, Eurosport 2 e in live streaming su Discovery Plus. Le toscane hanno già messo una seria ipoteca sulla conquista del secondo titolo continentale per importanza dopo la Champions League avendo vinto la finale di andata in Romania per 3-2. Scandicci sta attraversando un ottimo momento dopo la conquista del secondo posto in Regular Season alle spalle di Conegliano. Si punta a far bene anche in Italia.