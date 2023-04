Sarà Trento-Civitanova la finale scudetto volley Superlega che consegnerà lo scudetto 2022/23. Due semifinali combattutissime e risolte al quinto set hanno quindi decretato il verdetto. Ora Piacenza e Milano giocheranno per un posto in Champions League.

Finale scudetto volley Superlega, dove vederla in TV o streaming

Sarà Trento-Civitanova la finale scudetto volley Superlega. I ragazzi di Lorenzetti hanno superato al 5° set Piacenza mentre la Lube sempre in 5 set ha avuto la meglio su Milano. Trento-Civitanova si giocherà al meglio delle cinque gare ed inizierà lunedì 1 maggio a Trento. La finale scudetto Superlega potrà essere seguita in diretta su Rai Sport e su volleyballworld tv e a partire da gara 4 su Rai 2 e volleyballworld tv.

Per quanto riguarda gara 3 che si giocherà domenica 7 maggio l’orario è ancora da definire ed il match si potrà vedere oltre che su volleballworld tv o su Rai Sport alle 18 o su Rai due alle 21.05.

Come detto si comincerà con gara 1 lunedì 1 maggio alle ore 18,15, gara 2 sarà giovedì 4 maggio alle ore 20,30. Di gara 3 si è già detto mentre eventuali gara 4 e gara 5 si giocheranno mercoledì 10 maggio alle ore 18 e domenica 14 maggio alle 21.05

Due semifinali combattute ed ora in palio un posto in Champions

Tanti applausi per Milano e Piacenza che sono riuscite a portare le semifinali scudetto volley Superlega a gara 5. La maggiore esperienza di Trento e Civitanova probabilmente alla fine ha pesato. Ora la stagione non è finita perchè le due squadre si sfideranno al meglio delle 5 gare per un posto in Champions League. Si tratta di una novità introdotta quest’anno, il playoff 3° posto oltre a dare l’accesso alla vincente alla massima competizione continentale per club consegnerà alla perdente che quindi si classificherà 4° un posto in Coppa Cev.