Playoff scudetto volley femminile, oggi inizia gara 1 con Conegliano-Busto Arsizio in programma alle ore 20,30. Rinviata Chieri-Novara per la tragica scomparsa della giocatrice di Novara Julia Ituma. Minuto di silenzio, lutto al braccio ed altre iniziative in programma per ricordarla.

Gara 1 playoff scudetto, dove vedere Conegliano-Busto Arsizio

In un clima di grandissimo dolore per la tragica scomparsa della giocatrice di Novara Julia Ituma, inizia oggi la fase dei playoff scudetto volley femminile. A fare da prologo sarà Conegliano-Busto Arsizio in programma oggi sabato 15 aprile alle ore 20,30 al Palaverde. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su Volleyball World TV.

Conegliano prova a difendere il titolo

Conegliano inizia dunque l’avventura dei playoff scudetto da detentrice del titolo. Il primo ostacolo lungo il percorso che vedrà le pantere impegnate a difendere il tricolore si chiama Busto Arsizio. I favori del pronostico pendono naturalmente dalla parte delle venete amche se si sa che i playoff sono un campionato a parte. La serie si giocherà al meglio delle 3 gare. Gara 2 tra Conegliano e Busto Arsizio è in programma martedì 18 aprile all’ E-Work Arena.