È iniziata la semifinale playoff scudetto volley femminile tra Conegliano e Novara. Le pantere hanno vinto per 3-0 (25-16, 25-22, 26-24) gara 1 al Palaverde ma non hanno di certo soddisfatto un arrabbiatissimo a fine gara Daniele Santarelli. Sabato sera gara 2 in Piemonte.

Le parole di un arrabbiatissimo Santarelli

Conegliano vince gara 1 della semifinale playoff scudetto volley femminile contro Novara ma non convince del tutto il proprio coach Daniele Santarelli che non ha gradito la seconda parte di match. Queste le sue parole a fine gara raccolte sul sito del club veneto: «sicuramente Novara non è stata perfetta per un set e mezzo però noi ci abbiamo messo del nostro, con tanta qualità, senza sbagliare quasi nulla in ogni fondamentale. Dopo la metà del secondo set però ci siamo completamente spente, ci siamo incasinate da sole e abbiamo cominciato a commettere tante disattenzioni in attacco e in difesa, e questo ha rimesso in corsa le avversarie. Nel terzo set è stata una bruttissima Imoco – rincara la dose Santarelli – l’abbiamo portata a casa, sì, ma non come avrei voluto. È una vittoria importante ma sono comunque arrabbiato, perché non posso vedere due facce diverse della stessa squadra in una semifinale al meglio delle tre partite, in cui non c’è tempo di recuperare. Mi aspetto che questa arrabbiatura serva a qualcosa, che la squadra reagisca subito e giochi un’ottima partita dal primo all’ultimo punto in gara 2».