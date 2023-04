Playoff scudetto volley femminile, rinviata Chieri-Novara. Da oggi in campo le altre squadre

La tragica notizia della morte della giocatrice di Novara Julia Ituma ha naturalmente buttato nello sconforto l’intero mondo dello sport e in particolare quello della famiglia del volley. Oggi iniziano i playoff scudetto anche se non saranno accompagnati dalla consueta atmosfera di festa. Rinviata a mercoledì 19 aprile la partita Chieri-Novara che si sarebbe dovuta disputare domani.

Rinviata Chieri-Novara

Naturalmente è stata rinviata gara 1 dei playoff scudetto Chieri-Novara che si sarebbe dovuta disputare domenica. Sarebbe stato impossibile per le giocatrici di Novara scioccate dalla notizia trovare la forza per scendere in campo a poche ore dal tragico evento. Nei campi dove si scenderà regolarmente sul taraflex oltre al minuto di silenzio si giocherà con il lutto al braccio e ci saranno altre iniziative a memoria di Julia Ituma. Per quanto riguarda le altre partite dunque si disputeranno regolarmente anche se l’evento tanto atteso dei playoff scudetto dopo la lunga stagione regolare non potrà essere accompagnato dal consueto clima festoso.