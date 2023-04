Gara 2 dei quarti playoff scudetto volley femminile Novara-Chieri è in programma domani sabato 22 aprile alle 20,30 a Novara. Dopo la vittoria in trasferta al tie-break di gara 1 la Igor Gorgonzola ha la possibilità di volare in semifinale.

Gara 2 quarti playoff scudetto volley femminile: dove vedere Novara-Chieri

Gara 2 dei quarti playoff scudetto di volley Novara-Chieri è in programma domani sabato 22 aprile alle ore 20,30 al PalaIgor di Novara. Il match di gara 1 si è concluso con la vittoria in rimonta al tie-break delle ragazze di Stefano Lavarini che ora hanno in mano il match point per raggiungere in semifinale le già qualificate Conegliano e Scandicci. La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD ed in streaming su volleyball world TV.

Gli altri risultati

Si deve ancora dunque giocare gara 2 Novara-Chieri dal momento che gara 1 era stata rinviata per la tragica scomparsa di Julia Ituma. Nel frattempo si è definito o si sta ancora definendo il quadro degli altri quarti di finale. Conegliano ha superato agevolmente la serie contro Busto Arsizio superandola per 2-0 così come ha fatto Scandicci nel quarto di finale contro Bergamo. Questa volta le toscane non si sono fatte fare lo sgambetto dalle orobiche come era successo nei quarti di Coppa Italia. Ancora aperto invece il discorso tra Milano e Casalmaggiore che ieri ha vinto portando la serie sull’1-1. Domenica sera ci sarà la sfida decisiva per capire chi tra le due squadre staccherà il pass per le semifinali scudetto.