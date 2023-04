Quarti playoff scudetto volley femminile, dopo l’esordio di sabato sera al Palaverde questa sera alle ore 20 ci sarà gara 2 Busto Arsizio-Conegliano. Alla E-Work Arena le farfalle proveranno a continuare la serie che si gioca al meglio delle tre partite. In caso di successo di Conegliano, le pantere voleranno in semifinale.

Oggi gara 2 playoff scudetto Busto Arsizio-Conegliano: dove vedere il match

Questa sera martedì 18 aprile alle ore 20 alla E-Work Arena ci sarà Busto Arsizio-Conegliano gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto volley femminile. La serie che si gioca al meglio delle 3 gare vede in vantaggio Conegliano che ha superato le farfalle al Palaverde sabato sera per 3-0. La squadra di coach Musso è dunque obbligata a vincere per prolungare la serie e giocarsi le proprie carte in gara 3 in trasferta al Palaverde. Il match potrà essere seguito in diretta streaming su volleyball world tv.

Conegliano prova a chiudere i giochi

Conegliano proverà a chiudere i giochi già questa sera in gara 2 contro Busto Arsizio. Le pantere sembra abbiano ripreso a viaggiare alla grande dopo l’eliminazione in Champions League. L’obiettivo di confermarsi campione d’Italia è l’ultimo di una stagione comunque straordinaria fino a questo momento. Busto Arsizio proverà naturalmente a scombinare i piani, il fattore campo potrebbe giocare la sua parte. Scopriremo questa sera se Busto Arsizio-Conegliano sarà una serie chiusa o destinata a continuare.

Il pronostico sembra pendere dalla parte delle venete anche se si sa che i playoff prevedono sempre un tasso di incertezza. Superfluo sottolineare che Busto Arsizio dovrà fare una partita perfetta per avere la meglio delle pantere e continuare a sperare nell’impresa. In campionato la squadra di Musso ha avuto alti e bassi ma anche dimostrato la capacità di sapersi rialzare in momenti complicati. Conegliano non dovrà dunque dare niente per scontato, certamente Daniele Sanatarelli avrà preparato il match anche sotto questo punto di vista.