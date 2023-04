Novara ha superato per 3-0 Chieri in gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto volley femminile e ora incontrerà Conegliano in semifinale. Si ripresenta una delle più affascinanti sfide degli ultimi anni.

Novara vola in semifinale playoff: le parole di Stefano Lavarini

Obiettivo raggiunto per la Igor Gorgonzola Novara che dopo aver superato in trasferta Chieri in gara 1 quarti playoff volley si è ripetuta ieri sera superando le cugine piemontesi per 3-0. Una prova convincente che proietta ora la squadra tra le fantastiche quattro che si contenderanno il tricolore. L’impegno prossimo sarà di quelli durissimi perchè dall’altra parte della rete ci sarà Conegliano che ha vinto il quarto di finale contro Busto Arsizio. Queste le parole di Stefano Lavarini raccolte sul sito del club piemontese: «Abbiamo disputato un’ottima serie, dopo due set in cui ci hanno messo in difficoltà, abbiamo giocato di fatto sei parziali di altissimo livello, dando continuità al nostro gioco d’attacco e trovando un’ottima pressione in battuta che ha fatto la differenza, permettendoci di raccogliere tanto dalla fase break. Ora ci aspetta Conegliano, squadra fortissima e che ha dimostrato il proprio valore nel corso della stagione, lavoreremo per affrontarla al nostro meglio”.



L’eterna sfida Conegliano-Novara

In semifinale scudetto volley femminile si ripresenterà dunque l’eterna sfida Conegliano-Novara. L’ultimo biennio ha visto primeggiare le pantere ma naturalmente nulla può essere dato per scontato anche perchè Novara ha brillantemente superato l’ostacolo Chieri che si è rilevata essere una delle migliori squadre del campionato. I precedenti quest’anno in Supercoppa, Coppa Italia e campionato hanno visto sempre vincere Conegliano. Scoprireremo se in questa semifinale scudetto Chirichella e compagne sapranno invertire la rotta.