Sale l’attesa per il match dei quarti playoff scudetto volley femminile Milano-Casalmaggiore. La serie è ferma sull’1-1, domani gara 3 decisiva per capire chi tra le due squadre volerà in semifinale.

Domani quarti playoff Milano-Casalmaggiore: gara 3 decisiva

Sale l’attesa per la decisiva gara 3 dei quarti playoff scudetto volley femminile Milano-Casalmaggiore. Domani domenica 23 aprile alle 20,30 all’Arena di Monza le squadre scenderanno in campo per contendersi il posto in semifinale. Il match potrà essere seguito in diretta su Rai Sport + HD, su Sky Sport e in streaming su volleyball world tv.

Una serie in bilico

Mentre Conegliano e Scandicci hanno agevolmente superato gli ostacoli Busto Arsizio e Bergamo e la serie Chieri-Novara vede le ragazze di Stefano Lavarini in vantaggio per 1-0, è tutto in bilico per quanto riguarda la sfida Milano-Casalmaggiore. Un successo a testa in casa ha dunque rimandato i giochi alla giornata di domani domenica 23 aprile. Casalmaggiore sta dimostrando tutto il proprio valore mentre Milano, se davvero vuole giocarsela alla pari di Conegliano e Scandicci, deve probabilmente lavorare ancora un po’. Certo che per la squadra di coach Marco Gaspari la priorità ora è quella di passare il turno per concentrarsi sui miglioramenti da fare ad obiettivo raggiunto. Un obiettivo che non è così scontato visto che la squadra di coach Pistola ha dimostrato durante tutta la stagione di essere avversario temibilissimo. Nell’altro quarto di finale ancora in corsa Novara avrà la possibilità questa sera alle 20,30 in casa di staccare il pass per le semifinali. L’importantissima vittoria in gara 1 in trasferta contro Chieri ha regalato a Chirichella e compagne l’opportunità di raggiungere Conegliano e Scandicci alla fase successiva.