Quarti playoff volley femminile, si gioca oggi mercoledì 19 aprile alle ore 20,30 Chieri-Novara. L’incontro valido come gara 1 della serie era stato rimandato per la tragica scomparsa della giocatrice di Novara Julia Ituma.

Quarti playoff volley femminile, dove vedere Chieri-Novara

Questa sera mercoledì 19 aprile alle ore 20,30 ci sarà gara 1 dei quarti playoff volley femminile Chieri-Novara. Il mtach era in programma inizialmente per domenica 16 aprile ma era stato rinviato per la tragica scomparsa di Julia Ituma. Inutile nascondere come a distanza di pochi giorni sarà comunque dolorissimo per entrambe le squadre scendere in campo. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena ed in streaming su volleyball world tv.

Le parole del ds di Chieri Max Gallo

Queste le parole del direttore sportivo di Chieri Max Gallo alla vigilia di Chieri-Novara raccolte sul sito del club: «Sono stati giorni molto pesanti per questo tragico evento: siamo tutti scossi e scioccati per quanto è accaduto. Siamo vicini alla società di Novara e alla famiglia di Julia nel condividere questo grande dolore Si fa fatica in questo momento a pensare alla parte sportiva. Sarà sicuramente una gara molto strana, con un’atmosfera che immagino sarà surreale. Dobbiamo tutti fare del nostro meglio per creare un buon clima sportivo, far sì nei limiti del possibile che sia una bella giornata di sport, e cercare tutti insieme di andare oltre questo dolore».