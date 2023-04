Semifinale Champions volley femminile, sale l’attesa per Novara-Eczacibasi. Dopo l’eliminazione di Milano e Conegliano le speranze italiane sono riposte sulla squadra di Stefano Lavarini. Nell’altra semifinale in programma il match stellare Fenerbahce-Vakif Istanbul.

Semifinale Champions volley femminile, dove vedere Novara-Eczacibasi

Sale l’attesa per il big match Novara-Eczacibasi, semifinale di andata di Champions League volley femminile che si giocherà in Piemonte. La partita è in programma mercoledì 5 aprile alle 19 e sarà visibile in diretta su Discovery+ e Eurosport. L’impresa non è di quelle semplci visto che dall’altra parte della rete ci saranno Boskovic e compagne ma Novara è squadra che quest’anno ha abituato a sovvertire in alcuni casi i pronostici, certe volte purtroppo anche a suo sfavore. Si sa che le tre corazzate turche arrivate tra le prime quattro squadre della massima competizione continentale per club sono team di livello assoluto ma giunti a questo punto tutto può succedere. L’uscita di Conegliano nonostante la forza del Fenerbahce può essere vista comunque come una sorpresa.

Un anno di luci ed ombre

Fino a questo momento sicuramente un anno di luci ed ombre per Novara che potrebbe trovare nella Champions League volley femminile il grande riscatto. In campionato le ragazze di Stefano Lavarini sono quinte al di sotto delle aspettative della partenza anche se con i playoff scudetto tutto potrebbe cambiare. Novara-Eczacibasi, semifinale della Champions League volley femminile, potrebbe segnare il riscatto per Chirichella e compagne.