Archiviata la Regular Season, è tempo di Champions League volley femminile. Eczacibasi-Novara è la semifinale di ritorno che vedrà la squadra di Stefano Lavarini provare a conquistarsi la finalissima dopo l’esaltante vittoria al tie-break dell’andata.

Champions volley femminile, dove vedere Eczacibasi-Novara

Champions volley femminile, sale l’attesa per Eczacibasi-Novara semifinale di ritorno in programma mercoledì 12 aprile alle 18 ora italiana, 19 in Turchia. Il match sarà visibile in diretta su Discovery + ed Eurosport. Partita assolutamente da non perdere per i tifosi italiani che dopo l’uscita dalla competizione di Milano e Conegliano ripongono in Chirichella e compagne le speranze di vittoria. L’andata è stata un momento esaltante per Novara che superando i pronostici è riuscita a vincere contro la corazzata turca. Boskovic e compagne erano riuscite a recuperarare da 0-2 ma nel tie-break c’è stata l’importantissima zampata piemontese. Inutile dire che Eczacibasi-Novara sarà partita durissima ma a questo punto sognare la finalissima è più che lecito.

Una stagione in chiaroscuro

Una stagione con alti e bassi quella di Novara fino a questo momento. Se il cammino in Champions League è stato esaltante lo stesso non si può certo dire in campionato. Novara ha chiuso la Regular Season al quinto posto e nei quarti di finale playoff scudetto dovrà vedersela con Chieri osso durissimo. Difficile spiegare questa differenza di rendimento, certo che da ora soprattutto in Italia si riparte quasi da zero quindi non si possono escludere evoluzioni positive. Quello che è sicuro è che nella semifinale di Champions Eczacibasi-Novara la squadra di Lavarini potrà mercoledì giocarsi le sue carte per provare a regalare ai propri tifosi e all’Italia intera una finale di Champions League.