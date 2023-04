Si è definito il quadro delle semifinali scudetto volley femminile che vedranno gli incontri Conegliano-Novara e Scandicci-Milano. Si ripropone l’affascinante sfida dunque tra le pantere e le ragazze di coach Stefano Lavarini che sono riuscite a superare brillantemente Chieri ai quarti.

Gara 1 semifinali playoff scudetto Conegliano-Novara: dove vederla in streaming o tv

Si è definito il quadro delle semifinali scudetto volley femminile e Conegliano-Novara è una di queste. La sfida si giocherà al meglio delle 3 gare ed il primo match è in programma al Palaverde mercoledì 26 aprile alle ore 20,30. L’incontro di gara 1 potrà essere seguito in diretta su Rai Sport, Sky Sport ed in streaming su volleyball world TV.

L’eterna sfida

Si ripresenta dunque l’eterna sfida Conegliano-Novara che negli ultimi anni ha visto le due squadre spartirsi tanti trofei. Ad onor del vero l’ultimo biennio ha visto un netto dominio da parte delle pantere che d’altro canto hanno dettato legge non solamente contro Novara ma con tantissime altre squadre. La stagione della squadra di Daniele Santarelli è stata fino ad ora quasi perfetta. Unico neo l’eliminazione in Champions League. Conegliano vuole quindi assolutamente confermarsi campione d’Italia ma dovrà fare i conti con Novara. Con i playoff inizia di fatto un nuovo campionato e soprattutto ad alti livelli può succedere di tutto.