Volley A1, Conegliano-Macerata sarà uno degli anticipi del sabato della 12°giornata di ritorno. Sono le uniche due squadre che si avvicinano alla fine della Regular Season senza patemi d’animo visto che le pantere hanno già vinto matematicamente la stagione regolare e Macerata purtroppo è già retrocessa in A2.

Volley A1, dove vedere in TV o streaming Conegliano-Macerata

Volley A1, Conegliano-Macerata è partita che dal punto di vista della classifica non presenza particolari interessi ma il discorso cambia a livello sportivo. Le pantere dovranno usare queste ultime due giornate per preparare l’inizio dei playoff scudetto mentre Macerata vorrà salutare a testa alta la massima serie.

Conegliano-Macerata, 12° giornata del campionato di volley femminile serie A1, è in programma oggi sabato 1 aprile alle 20,30 al Palaverde. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su volleyball world tv.

Il pronostico di questa partita pende chiaramente dalla parte delle padrone di casa anche se Macerata ha fatto vedere ottime cose nel finale di stagione. Conegliano ha necessità di vincere in maniera convincente per torgliersi la ruggine dell’eliminazione in Champions League.

La classifica

Questa la classifica aggiornata a 2 giornate dal termine della Regular Season:

Conegliano 66, Scandicci 58, Milano 55, Chieri 48, Novara 45, Casalmaggiore 37, Busto Arsizio 34, Bergamo 34, Firenze 29, Vallefoglia 27, Cuneo 27, Perugia 17, Pinerolo 16, Macerata 11