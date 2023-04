Volley femminile A1, è festa grande per la Roma Volley Club che a distanza di un solo anno dalla retrocessione ritorna in serie A1. Un campionato dominato e culminato con i tre punti a Mondovì che hanno decretato la promozione matematica.

Una spendida cavalcata, Roma ottiene la promozione in A1

Una splendida cavalcata quella nel campionato di volley A2 della Roma Volley Club di coach Cuccarini che ha festeggiato ieri a Mondovì la promozione in A1. Un anno solo di purgatorio dopo la retrocessione della scorsa stagione e obiettivo centrato con grandissimi numeri. Le capitoline hanno espugnato per 1-3 il campo di Mondovì staccando il traguardo con due giornate di anticipo.

La festa ci sarà al Palazzetto dello Sport di Guidonia il 16 aprile quando si disputerà l’ultima partita del Pool Promozione contro Trento e si svolgerà la cerimonia di premiazione per la vittoria del ampionato.

Il tabellino

Questo il tabellino della partita che vale a Roma la promozione nel campionato di volley serie A1:

LPM BAM MONDOVì – ROMA VOLLEY CLUB 1-3 (21-25; 17-25; 18-25; 23-25)

LPM BAM MONDOVì: Populini 4, Longobardi 2, Giubilato, Colzi 6, Pizzolato 4, Grigolo 13, Riparbelli 5, Giroldi, Decortes 23, Bisconti. Ne: Zech, Takagui, All. Solforati

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 13, Bechis, Rivero 20, Ciarrocchi , Ferrara (L), Melli 15, Rebora 9, Valoppi, Rucli 9. Ne: Valerio, Bianchini, De Luca Bossa. Coach: Giuseppe Cuccarini