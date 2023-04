Volley A1, si chiude la regular season domani sabato 8 aprile e sono attesi verdetti importanti. Scopriamo dove vedere l’ultima giornata di campionato in TV o streaming.

Volley A1, ultima di campionato: dove vederla in TV o streaming

Volley A1, tutto pronto per l’ultima giornata di campionato in programma domani sabato 8 aprile e che chiuderà la regular season. Vediamo nel dettaglio il programma ricordando che tutte le sfide avranno inizio alle ore 20,30:

Perugia-Conegliano (volleyball world TV); Busto Arsizio-Milano (Rai Sport + HD e volleyball world TV); Firenze-Scandicci (volleyball world TV); Pinerolo-Chieri (volleyball world TV); Novara-Cuneo (volleyball world TV); Macerata-Vallefoglia (volleyball world TV); Bergamo-Casalmaggiore (Sky Sport Arena e volleyball world TV).

Verdetti importanti

Se alcuni punti fermi sono stati già raggiunti con anticipo, vedi la vittoria della regular season di Conegliano e la retrocessione in A2 di Macerata, rimangono ancora alcuni importanti verdetti da definire. In primis la seconda squadra che retrocederà nella serie cadetta. Sarà lotta a due tra Pinerolo e Perugia. Le piemontesi sono in grande ascesa mentre le umbre in caduta libera. La vittoria esterna della settimana scorsa di Pinerolo contro Casalmaggiore ha consentito il sorpasso in classifica. Entrambe sono attese da match difficilissimi, vedremo cosa decrterà il campo.