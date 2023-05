Finale scudetto volley femminile, siamo arrivati all’ultimo atto. Gara 5 Conegliano-Milano questa sera al Palaverde decreterà chi sarà la squadra campione d’Italia 2022/23. La serie è infatti sul 2-2 dopo la grandissima gara 4 delle pantere che hanno sbancato l’Arena di Monza.

Finale scudetto, dove vedere gara 5 Conegliano-Milano

Gara 5 della finale scudetto volley femminile volley Conegliano-Milano è in programma questa sera lunedì 15 maggio alle ore 20,45 al Palaverde. Il match potrà essere seguito in diretta su Rai Sport, Sky Sport e in streaming su volleyball world tv. Sold out e spettacolo assicurato. Sabato sera Milano ha avuto la grande opportunità di chiudere i giochi di fronte al proprio pubblico ma è venuta fuori la proverbiale attitudine delle pantere a non “morire” mai. Pronostico comunque ancora assolutamente in bilico anche perchè Milano ha dimostrato di essere squadra in grado di tenere testa alle ragazze di coach Daniele Santarelli.

Il tabellino di gara 4

Questo il tabellino di gara 4 disputata sabato sera:

VERO VOLLEY MILANO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3

(24-26,20-25,17-25)

Vero Volley: Orro 3,Thompson 6, Larson 6, Sylla 6, Folie 2, Stevanovic 5, Parrocchiale, Davyskiba ne, Begic 1, Rettke nel, Negretti ne, Stysiak 12, Candi, Allard ne. All. Gaspari

Prosecco DOC Imoco: Wolosz, Haak 23, Plummer 11, Robinson Cook 6, Fahr 10, Lubian 5, De Gennaro, Squarcini ne, Gennari, De Kruijf 1, Pericati, Gray ne, Carraro ne, Bardaro ne. All. Santarelli

Arbitri: Goitre e Cappello

Spettatori: 3983 (sold out)

Durata set: 31′, 28′,28′

Note: errori battuta Co 12,Mi 8; aces:0-1; muri: 6-2

MVP: Haak