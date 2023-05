Finale scudetto volley femminile, tutto pronto per gara 1 Conegliano-Milano che aprirà la serie domani sabato 6 maggio al Palaverde. Si ripresenta la stessa finale dello scorso anno, le pantere pronte a difendere il titolo mentre le ragazze di Marco Gaspari a vincere il primo tricolore della loro storia.

Finale scudetto volley femminile Conegliano-Milano: dove vedere gara 1

Domani sera sabato 6 maggio alle ore 20.45 è in programma al Palaverde gara 1 della finale scudetto volley femminile Conegliano-Milano. Gara 1 potrà essere vista in diretta su RAI SPORT HD, SKY SPORT ed in streaming su volleyball world TV. Si ripresenta dunque la finale dello scorso anno che vide trionfare Conegliano. In semifinale le venete hanno avuto la meglio sulle eterne rivali di Novara mentre Milano ha superato Scandicci conquistando gara 3 in trasferta.

Finale scudetto volley Conegliano-Milano: spettacolo assicurato

Siamo dunque giunti all’atto conclusivo. La finale scudetto volley femminile sarà Conegliano-Milano e scopriremo se quest’anno l’esito sarà diverso. Si ripropone infatti la stessa finalissima della scorsa stagione che premiò con il tricolore Conegliano. Le pantere partono da favorite ed avranno in questa serie al meglio delle 5 gare il vantaggio del fattore campo. Milano arriva però dalla grande semifinale contro Scandicci che ha decisamento rilanciato le quotazioni delle lombarde. In regular season Orro e compagne in qualche occasione avevano deluso, sembra però che abbiano trovato la giusta determinazione proprio in occasione della fase più importante della stagione.