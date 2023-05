Finale scudetto volley femminile Milano-Conegliano, dopo il colpaccio di ieri giovedì 11 maggio di Milano capace di espugnare il Palaverde in gara 3, sale l’attesa per la sfida di gara 4. Domani sabato 13 maggio la Vero Volley avrà in casa il match point contro le pantere per vincere lo scudetto.

Finale scudetto volley Milano-Conegliano: dove vedere il match

Gara 4 della finale scudetto volley femminile Milano-Conegliano è in programma domani sabato 13 maggio alle ore 21,25 all’Arena di Monza. Il match potrà essere seguito in diretta su Rai Sport, Sky Sport ed in streaming su volleyballworld tv. Vietato sbagliare per le pantere che in caso di successo rimanderebbero i discorsi a gara 5 eventualmente in programma lunedì sera 15 maggio al Palaverde. Grandissima occasione invece per Milano che tra le mani ha il match point scudetto.

Una gara 4 da non perdere

Una finale scudetto volley femminile Milano-Conegliano fino a questo momento entusiasmante. Sa da piccola grande impresa quanto riuscito ieri sera alle ragazze di Marco Gaspari nel fortino inviolabile del Palaverde. La proverbiale attitudine a non morire mai di Conegliano ieri ha dovuto fare spazio alla sete di vittoria di Milano. L’epilogo infatti al 5 set è stato diverso da quanto visto in gara 1 quando a spuntarla con una vittoria di corto muso come direbbe Max Allegri erano state le pantere. Quella di domani sera sarà un’occasione incredibile per la Vero Volley Milano che in regular season aveva dovuto fare i conti con un campionato altalenante. Nella fase decisiva e più importante della stagione sembra che Orro e compagne abbiano trovato la consapevolezza della propria forza mentre Conegliano stia facendo i conti con qualche preoccupazione di troppo.