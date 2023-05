Finale scudetto volley femminile, le pantere di Conegliano risorgono e tornano a ruggire. Le ragazze di coach Daniele Santarelli dominano all’Arena di Monza e superano Milano per 0-3. Tutto rimandato a gara 5 in programma domani lunedì 15 maggio al Palaverde.

Finale scudetto volley femminile, Conegliano c’è

È certamente un’occasione grandissima quella andata persa da Milano che in gara 4 della finale scudetto volley femminile di fronte al proprio pubblico aveva il match point per la conquista del primo storico scudetto. Festa rovinata da una splendida Conegliano che ha dominato vincendo per 0-3 e rimandando l’assegnazione del tricolore a gara 5 che torna a disputarsi al Palaverde. Il match è in programma domani lunedì 15 maggio alle 20,45. È uscita fuori ieri sera la proverbiale attitudine delle pantere a non morire mai. Non si sa come finirà questa serie scudetto perchè naturalmente una squadra fortissima come Milano ha ancora tutte le carte in regola per festeggiare, è certo che in un’arena infuocata come quella di Monza in cui tutto sembrava poter far pensare all’impresa delle ragazze di Marco Gaspari, De Gennaro e compagne ancora una volta hanno dimostrato il loro valore. Tutto rimandato dunque a domani sera, una splendida giornata di sport che consegnerà il titolo italiano ad una di queste due splendide squadre.

Finale scudetto, Milano-Conegliano: il tabellino

VERO VOLLEY MILANO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3

(24-26,20-25,17-25)

Vero Volley: Orro 3,Thompson 6, Larson 6, Sylla 6, Folie 2, Stevanovic 5, Parrocchiale, Davyskiba ne, Begic 1, Rettke nel, Negretti ne, Stysiak 12, Candi, Allard ne. All. Gaspari

Prosecco DOC Imoco: Wolosz, Haak 23, Plummer 11, Robinson Cook 6, Fahr 10, Lubian 5, De Gennaro, Squarcini ne, Gennari, De Kruijf 1, Pericati, Gray ne, Carraro ne, Bardaro ne. All. Santarelli

Arbitri: Goitre e Cappello

Spettatori: 3983 (sold out)

Durata set: 31′, 28′,28′

Note: errori battuta Co 12,Mi 8; aces:0-1; muri: 6-2

MVP: Haak