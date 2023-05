Finale scudetto volley femminile, Santarelli analizza la sconfitta

Finale scudetto volley femminile, quella di ieri sera è stata una grande serata per Milano ed una pessima per Conegliano che forse per la prima volta negli ultimi anni si trova con le spalle al muro. Domani la Vero Volley tra le mura amiche in gara 4 in caso di successo vincerà lo scudetto. Santarelli ha analizzato la situazione.

Finale scudetto volley femminile, le parole di Santarelli dopo gara 3

Queste le parole di coach Daniele Santarelli raccolte sul sito del club veneto alla vigilia di gara 4 della finale scudetto volley femminile: «Ci troviamo sotto nella serie 2-1, ma nulla è compromesso, siamo in finale contro una squadra fortissima e sapevamo sarebbe stata dura. Domani andiamo a Monza per vincere e riportare la serie al Palaverde, sappiamo che la Vero Volley continuerà a dare il massimo e sulle ali dell’entusiasmo vorrà chiudere per festeggiare il titolo con i suoi tifosi, ma noi siamo Conegliano e come abbiamo dimostrato possiamo vincere contro chiunque. Per farlo però dobbiamo giocare la nostra pallavolo, come abbiamo fatto ieri, ma con qualche errore in meno e un po’ più di qualità. So che le ragazze ce la metteranno tutta, le ho viste determinate e con voglia di riscatto, ieri siamo arrivati a un soffio dalla vittoria, domani dobbiamo assolutamente dare qualcosa di più e ne siamo consapevoli. Ormai sull’aspetto tecnico e tattico giocando ogni due giorni non possiamo fare granchè, conterà l’aspetto motivazionale, loro hanno la spinta delle due vittorie consecutive e un ambiente che sarà caldissimo. Noi dobbiamo contare sulla nostra voglia di riscatto per tornare al Palaverde e per giocarci tutto in gara 5 davanti ai nostri tifosi.»