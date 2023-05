Volley femminile, le indiscrezioni delle ultime ore sono state confermate. Il nuovo allenatore di Novara è Lorenzo Bernardi che sostituisce Stefano Lavarini. Per il tecnico uscente c’è dunque stata la risoluzione anticipata e consensuale del contratto che lo legava al club piemontese fino al 2024.

Novara riparte da Lorenzo Bernardi

Un uomo ed un nome importante per la nuova stagione di Novara. Il club piemontese sarà guidato in panchina da Lorenzo Bernardi che dopo diversi anni da coach nel maschile si trova a battesimo nel volley femminile. Per lui l’ultima esperienza è stata a Piacenza, ora l’inizio di una nuova avventura nella quale metterà in campo tutta la sua esperienza di allenaore e giocatore ad altissimi livelli. Contratto fino a giugno 2024 con opzione per la seguente stagione sportiva. Novara ha intrapreso un nuovo ciclo sportivo che evidentemente nei programmi futuri non ha trovato l’intesa tra i progetti del club e quelli di Stefano Lavarini. Si cambia dunque pagina come sottolineato dal direttore generale di Novara Enrico Marchioni.

Queste le sue parole raccolte sul sito del club: « preso atto della separazione con Stefano, abbiamo scelto di assecondare il rinnovamento in atto scegliendo una guida tecnica che fosse innovativa ma che avesse già, al contempo, la giusta esperienza ad alto livello. Nell’ultimo ventennio è capitato più di una volta di vedere allenatori passare dal settore maschile a quello femminile, portando novità e al tempo stesso adattandosi in fretta al nostro mondo. Lorenzo lo ricordo da giocatore in una stagione, quando lavoravo a Montichiari. Già allora era un allenatore in campo e fuori e penso possa entrare bene nel nostro progetto sportivo, progetto per il quale ha dimostrato un grande entusiasmo. Questo, unito al suo indiscutibile carisma, rappresenta a mio parere un’ottima base su cui costruire qualcosa di importante. La trattativa con Lorenzo è stata decisamente rapida e semplice: noi abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo e altrettanto ha dimostrato di avere lui, ora non vediamo l’ora di iniziare a lavora insieme ».