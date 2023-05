Volley femminile, Conegliano campione d’Italia

Volley femminile, Conegliano è campione d’Italia. Le pantere battono al Palaverde la Vero Volley Milano per 3-1 e conquistano il loro quinto scudetto consecutivo. Sesto nelle ultime sette stagioni considerando che nel 2020 causa pandemia non fu assegnato. Gray scatenata trascina al successo le compagne.

Conegliano conquista il suo sesto scudetto

Conegliano vince in rimonta per 3-1 e dopo quasi due set in grande sofferenza festeggia contro una Milano che si è dimostrata una grandissima finalista. Per meglio dire Milano è arrivata in questa serie come mai successo prima vicinissima alla vittoria del primo storico scudetto, alla lunga è uscita fuori l’abitudine a vincere delle pantere. Gray grandissima protagonista con 25 punti, entrata nel secondo set ha firmato la rimonta veneta non sbagliando praticamente nulla chiudendo con una percentuale in attacco del 69% e facendo benissimo anche in ricezione. Conegliano è dunque campione d’Italia, ancora una volta le pantere hanno dimostrato di essere le più forti.

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 3-1 (23-25, 26-24, 25-17, 25-21)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Fahr 12, Haak 25, Robinson-cook 9, Lubian 8, Wolosz 1, Plummer 5, De Gennaro (L), Gray 25, Pericati, Gennari, De Kruijf, Squarcini. Non entrate: Bardaro (L), Carraro. All. Santarelli

Vero Volley Milano: Sylla 4, Stevanovic 4, Orro 3, Larson 9, Folie 9, Thompson 32, Parrocchiale (L), Rettke 2, Candi, Begic, Davyskiba, Stysiak. Non entrate: Allard, Negretti (L). All. Gaspari.