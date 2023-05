Volley, inizia l’era di Paola Egonu a Milano

Volley, inizia ufficialmente l’era di Paola Egonu a Milano. La campionessa ex Vakif entra infatti nella famiglia Vero Volley e dopo solo una stagione torna a calcare i campi della serie A1 italiana.

Inizia l’era Egonu a Milano

Paola Egonu è uno dei grandi colpi del mercato che sta vedendo definirsi i roster della prossima stagione. In fase di presentazione della nuova squadra del Vero Volley Milano è stato dunque ufficializzato come nuovo opposto l’asso azzurro. Dopo una sola stagione all’estero Paola Egonu rientra dunque nel campionato italiano impreziosendo il livello della nostra Lega. Ambiziosi i piani del Vero Volley andato quest’anno vicinissimo alla conquista dello scudetto perso contro Conegliano. A proposito di Conegliano Egonu ritroverà a Milano le ex pantere Sylla e Folie entrambe confermate.

Oggi è stata ufficializzata dunque la notizia che già da tempo si conosceva. La gioia di tutti i tifosi di volley per il ritorno della campionessa azzurra nel nostro campionato sarà alle stelle.