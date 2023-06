Italia-Bulgaria, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere VNL femminile

Mercoledì 14 giugno alle ore 11 (le 17 locali) all'”Hong Kong Coliseum” di Hong Kong si disputerà il match Italia-Bulgaria, valevole per la quinta giornata (girone 3) della VNL femminile; nella prima tornata di incontri le azzurre di coach Davide Mazzanti dopo aver battuto al quinto set la Thailandia, hanno perso in serie contro Polonia (3-1), Usa (3-2) e Turchia (3-0). Stessa sorte per le bulgare, vincitrice del primo match contro la Croazia, per poi uscire sconfitte con Repubblica Domenica, Giappone e Germania.

Ricordiamo che il torneo prevede la presenza di sedici Nazionali e dopo un girone all’italiana (15 partite), le prime sette classificate e la Nazionale del paese organizzatore (inserita come prima testa di serie in caso di arrivo nei primi otto posti al termine della prima fase) che accederanno alla fase finale, mentre l’ultima classificata tra le squadre della categoria secondaria è retrocessa in Volleyball Challenger Cup. Fase finale, disputata con quarti di finale, semifinale, finale per il terzo posto e finale, giocate con gara unica.

Italia, le 14 convocate

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Adhuoljok John Majak Malual.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi.

Centrali: Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi, Federica Squarcini.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

Dove vedere Italia-Bulgaria in tv e streaming

La sfida di VLN femminile tra Italia-Bulgaria sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204), con telecronaca a cura del giornalista Roberto Prini con il commento tecnico dell’ex pallavolista Rachele Sangiuliano.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

30 maggio 2023, Italia-Thailandia 3-2: gli highlights 1.a giornata