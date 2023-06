Italia-Germania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League volley maschile

Oggi 10 giugno alle ore 19 (le 13 locali), alla “TD Place Arena” di Ottawa (Canada) si disputerà il match Italia-Germania, valevole per la quarta giornata del girone 1 della Nations League di volley maschile, con la Francia detentore della manifestazione grazie al successo in finale proprio contro gli statunitensi per 3-2 (azzurri quarti dietro la Polonia).

Nelle prime partite gli azzurri hanno perso senza vincere un set contro Argentina e Stati Uniti, mentre ieri sera ha vinto contro Cuba per 3-1: i tedeschi invece ha giocato due match contro Brasile e Olanda, perdendoli entrambi rispettivamente 3-1 e 3-0.

Il torneo prevede la presenza di sedici Nazionali e dopo un girone all’italiana (quindici partite), le prime sette classificate e la Nazionale del paese organizzatore (inserita come prima testa di serie in caso di arrivo nei primi otto posti al termine della prima fase) che accederanno alla fase finale, mentre l’ultima classificata tra le squadre della categoria secondaria è retrocessa in Volleyball Challenger Cup. Fase finale, disputata con quarti di finale, semifinale, finale per il terzo posto e finale, giocate con gara unica.

Dove vedere Italia-Germania in tv e streaming

La sfida di VLN tra Italia-Germania sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder): per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Telecronaca di Roberto Prini e commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Zorzi.