Canada-Italia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere VNL maschile

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match Canada-Italia, valevole per la decima giornata della VNL maschile e che si disputerà alla "Mall of Asia Arena" di Pasay City, nelle Filippine alle ore 9 (le 14 locali).

Giovedì 6 luglio, alle ore 9 (le 14 locali), alla "Mall of Asia Arena" di Pasay City nelle Filippine, si disputerà il match Canada-Italia, valevole per la decima giornata della VNL maschile. Prima di scoprire dove vedere Canada-Italia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Canada ha solo 5 punti (2 vittorie e 7 sconfitte) dopo nove giornate del torneo e nell'ultimo match è stato sconfitto dall' Olanda (1-3). L'Italia, invece, è settima con 18 punti (6 vittorie e 3 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria contro il Brasile (1-3).

Ricordiamo che la formula del torneo prevede un girone da 16 squadre (fase preliminare) in cui ciascuna squadra disputerà 12 partite e le nazionali che si classificheranno dal 1° all' 8° posto si qualificheranno direttamente alle Finali che si disputeranno in Polonia a Danzica dal 19 al 23 luglio. La Polonia, intanto, ha diritto a prendere parte a queste Finali in quanto paese ospitante indipendentemente dalla posizione in classifica.

Dove vedere Canada-Italia in tv e streaming

Il match

valevole per la decima giornata della VNL maschile, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su

(canale 201 del satellite). La telecronaca sarà affidata a

con il commento tecnico di

. Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre questa sfida sarà visibile su

dove sarà necessario abbonarsi.