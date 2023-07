Italia-Argentina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere VNL maschile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match dei quarti di finale di VNL maschile tra Italia-Argentina, che si disputerà alla "Ergo Arena" di Danzica (Polonia). Chi avrà la meglio, sabato 22 sfiderà in semifinale la vincente di Stati Uniti-Francia.

Questa sera alle ore 20 alla "Ergo Arena" di Danzica (Polonia), si disputerà il match Italia-Argentina, valevole per i quarti di finale di Nations League (volley maschile). Nella prima fase della manifestazione, le due Nazionali si sono classificate rispettivamente al quarto e quinto posto, entrambe con 26 punti, frutto di nove vittorie e tre sconfitte, con gli azzurri leggermente avanti nel quoziente set (1.866 vs 1.777).

Nella fase a gironi questa sfida si è disputata alla prima giornata lo scorso 6 giugno ad Ottawa (Canada), con i sudamericani usciti vincitori con un netto 3-0 (25-22, 25-23, 25-18 i parziali). Chi avrà la meglio, sabato 22 sfiderà in semifinale la vincente di Stati Uniti-Francia. giunte rispettivamente prima ed ottava. Gli altri due quarti in programma saranno Giappone-Slovenia e Polonia-Brasile (in programma domani).

Dove vedere Italia-Argentina in tv e streaming

La sfida di VLN maschile tra Italia-Argentina sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204), con telecronaca a cura del giornalista Stefano Locatelli e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Zorzi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L'incontro di Danzica si si potrà seguire anche sulla piattaforma della federazione internazionale volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento.