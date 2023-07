Italia-Slovenia, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky? Dove vedere VNL maschile

Presentazione e come seguire i tv e streaming il match di Nations League di volley maschile tra sloveni e azzurri alla "Mall of Asia Arena"di Pasay e valevole della decima giornata, con i ragazzi di De Giorgi che vengono dalla bella vittoria sul Brasile per 3-1.

Venerdì 7 luglio alle ore 9 (le 15 locali) alla "Mall of Asia Arena"di Pasay (Filippine) si disputerà il match Italia-Slovenia valevole per l'undicesima giornate (girone 6) della Nations League di volley maschile, che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quinto e quarto posto con 20 e 22 punti, frutto di sette vittorie e tre sconfitte.

Ricordiamo che il torneo prevede la presenza di sedici Nazionali e dopo un girone all’italiana, le prime sette classificate e la Nazionale del paese organizzatore (inserita come prima testa di serie in caso di arrivo nei primi otto posti al termine della prima fase) accederanno alla fase finale, che si disputerà a Danzica (Polonia) dal 19 al 23 luglio.

Dove vedere Italia-Slovenia in tv e streaming

La sfida di VLN tra Italia-Slovenia sarà visibile su Sky Sport Summer(canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204): per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.