Italia-Turchia, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky? Dove vedere VNL femminile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match dei quarti di finale di Nations League (volley femminile) tra Italia-Turchia, che si disputerà al "College Park Center di Arlington" (Texas). Chi avrò la meglio, sfiderà in semifinale la vincente di Usa-Giappone.

Giovedì 20 luglio alle ore 21 (le 14 locali) al "College Park Center di Arlington" (Texas), si disputerà il match Italia-Turchia, valevole per i quarti di finale di Nations League (volley femminile). Nella prima fase della manifestazione, le azzurre si sono classificate al sesto posto con 21 punti, mentre le turche sono arrivate terze con 29 punti.

Le due Nazionali si sono incontrate nella sfida del 3 giugno giocata ad Adalia (Turchia), le padrone di casa si sono imposte per 3-0 (25-19, 26-24, 25-19 i parziali); chi avrà la meglio, nella semifinale di sabato 22 sfiderà la vincente dell'altro quarto di finale, che vedrà opposte Usa-Giappone (Polonia-Germania e Brasile-Cina gli altri due match).

Dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming

La sfida di VLN femminile tra Italia-Turchia sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204), con telecronaca a cura del giornalista Roberto Prini e il commento tecnico dell’ex pallavolista Rachele Sangiuliano.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L'incontro tra azzurre e giapponesi si potrà seguire anche sulla piattaforma della federazione internazionale volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento.